Даниэле де Росси: «Надо сделать следующий шаг, а не думать, что мы в полуфинале и уже достигли максимума»

Полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси прокомментировал победу над «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0) и выход в полуфинал.

«Это было бы триумфом для любой команды, но особенно для нас. Это действительно невероятно.

Теперь нам нужно сделать следующий шаг, а не думать, что мы в полуфинале и уже достигли максимума. Я не верю, что мы его достигли.

Мы знали, что это будет сложно, но мы очень сильно верили. Первый матч показал нам, что качественно играет, но не так, как несколько лет назад. Мы забили два автогола, были некоторые сомнительные ситуации, и мы знали, что разрыв не был 4:1.

Мы были далеки от того, чтобы выиграть со счетом 3:0 и не проиграть дома. Но все это заслуга Ди Франческо, потому что он изобрел эту стратегию два дня назад, вложил ее в наши головы, и это сотворило чудеса.

Это, безусловно, один из самых счастливых дней в «Роме». Я был очень тронут, увидев фанатов перед игрой. Я сказал своим товарищам по команде, если они верят в нас, мы можем сделать то же самое. Самое ужасное, что могло произойти, – не выйти в плей-офф, а вот самое лучшее…» – сказал де Росси.

Выход «Ромы» в полуфинал – уникальный. Только цифры

Только так можно реагировать на победу любимой команды над «Барсой»