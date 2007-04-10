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    Матюнин назначен на матч «Зенит» – «Анжи», Еськов будет судить игру «Динамо» – «Локомотив»

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    Назначены судьи и инспекторы на матчи 26-го тура чемпионата России.

    13 апреля (пятница) 

    «Ахмат» – «Тосно»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Александр Гончар (Сочи). 

    14 апреля (суббота) 

    «Амкар» – «Рубин»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва). 

    «Динамо» – «Локомотив»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Андрей Бутенко (Москва). 

    «Зенит» – «Анжи»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва). 

    «Краснодар» – «Арсенал»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва). 

    15 апреля (воскресенье) 

    «Урал» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград). 

    «Уфа» – ЦСКА: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград). 

    «Ростов» – «СКА-Хабаровск»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар). 

    18 апреля (среда) 

    «Локомотив» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Роман Чернов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва). 

    ЦСКА – «Амкар»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург). 

    «Зенит» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

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