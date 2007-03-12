ЦСКА: «Время, проведенное у входа в аэропорт в Грозном, потратили с пользой. Акинфеев почти научился водить автобус»

ЦСКА сообщил о возвращении в Москву из Грозного, где армейцы накануне разгромили «Ахмат» (3:0) в матче РФПЛ.
Рейс московского клуба был задержан из-за учений, проводившихся на территории аэропорта в столице Чечни.
«Всем, кто переживал за нас в связи с задержкой вылета, сообщаем: полчаса назад команда успешно приземлилась в Москве.
А время, проведенное у входа в аэропорт в Грозном, мы потратили с пользой! Например, Акинфеев почти научился водить автобус», – сообщается в твиттере армейцев.
Всем, кто переживал за нас в связи с задержкой вылета, сообщаем: полчаса назад команда успешно приземлилась в Москве. А время, проведённое у входа в аэропорт в Грозном, мы потратили с пользой! Например, #Акинфеев почти научился водить автобус 😂— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 11 марта 2018 г.
Всем доброй ночи 😪#АхматЦСКА pic.twitter.com/noxvIKBWAO