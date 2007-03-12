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    ЦСКА: «Время, проведенное у входа в аэропорт в Грозном, потратили с пользой. Акинфеев почти научился водить автобус»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия

    ЦСКА сообщил о возвращении в Москву из Грозного, где армейцы накануне разгромили «Ахмат» (3:0) в матче РФПЛ.

    Рейс московского клуба был задержан из-за учений, проводившихся на территории аэропорта в столице Чечни.

    «Всем, кто переживал за нас в связи с задержкой вылета, сообщаем: полчаса назад команда успешно приземлилась в Москве.

    А время, проведенное у входа в аэропорт в Грозном, мы потратили с пользой! Например, Акинфеев почти научился водить автобус», – сообщается в твиттере армейцев.

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