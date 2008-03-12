Сарри о чемпионской гонке: «Мы не самый богатый клуб Италии, но «Наполи» не сдался»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал ничью с «Интером» (0:0) в матче чемпионата Италии, после которой неаполитанцы отстали от лидирующего на 4 очка по потерянным.

«Мы были недалеки от победы, не забили после нескольких реальных голевых моментов, особенно во втором тайме. Но в плане концентрации и самоотдачи сыграли лучше, чем неделю назад.

Если «Ювентус» выиграет оставшиеся матчи в сезоне, то мы сможем только поаплодировать и снять перед ним шляпы. Мы не самый богатый клуб Италии, но способны составлять конкуренцию.

Верим ли мы в скудетто? Мы по-прежнему верим, что приложим все силы к этому. Но я отказываюсь признавать тот факт, что сдался. Мы здорово сыграли сегодня в гостях против тяжелого соперника, которого перед сезоном все ставили выше нас. Мы так удачно выступали в этом сезоне, что заставили людей поверить в несбыточное», – сказал Сарри.