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    Сарри о чемпионской гонке: «Мы не самый богатый клуб Италии, но «Наполи» не сдался»

    Теги Интер Ювентус серия А Италия Наполи Маурицио Сарри

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал ничью с «Интером» (0:0) в матче чемпионата Италии, после которой неаполитанцы отстали от лидирующего «Ювентуса» на 4 очка по потерянным.

    «Мы были недалеки от победы, не забили после нескольких реальных голевых моментов, особенно во втором тайме. Но в плане концентрации и самоотдачи сыграли лучше, чем неделю назад.

    Если «Ювентус» выиграет оставшиеся матчи в сезоне, то мы сможем только поаплодировать и снять перед ним шляпы. Мы не самый богатый клуб Италии, но способны составлять конкуренцию.

    Верим ли мы в скудетто? Мы по-прежнему верим, что приложим все силы к этому. Но я отказываюсь признавать тот факт, что «Наполи» сдался. Мы здорово сыграли сегодня в гостях против тяжелого соперника, которого перед сезоном все ставили выше нас. Мы так удачно выступали в этом сезоне, что заставили людей поверить в несбыточное», – сказал Сарри.

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