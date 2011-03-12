Андрей Ещенко: «Спартак» участвует в чемпионской гонке»

Защитник Андрей Ещенко после победы над СКА (1:0) в матче РФПЛ заявил, что команда сохраняет шансы на первое место.

«Каррера радовался так же, как и мы. Конечно, игра такая валидольная. Но в конце дожали и забили.

Участвует ли «Спартак» в чемпионской гонке? Ну естественно!» — сказал Ещенко.

После 22 туров красно-белые занимают второе место, отставая от «Локомотива» на 5 очков, при этом у красно-зеленых на матч меньше.

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