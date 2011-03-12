Никола Максимович: «Сложно сказать, где буду играть в следующем сезоне, потому что есть контракт с «Наполи»

Защитник Никола Максимович, права на которого принадлежат , заявил, что пока не знает, останется ли в московском клубе на следующий сезон.

– Уже адаптировались в команде? И хотите ли вернуться по окончании аренды в «Наполи»?

– Я профессиональный футболист. У меня есть контракт с «Наполи» и я, конечно, должен ему следовать, но перейти в «Спартак» – это было мое желание. Я очень старался, чтобы провести матчи за этот клуб.

Где буду играть дальше – говорить сложно, потому что есть контракт с «Наполи», – сказал Максимович.

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