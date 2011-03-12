Лучано Спаллетти: «Не думаю, что «Интер» обладает тем мастерством, что ему приписывают»

Главный тренер Лучано Спаллетти подвел итоги матча чемпионата Италии с (0:0).

«Думаю, игра получилась хорошей. Зрелищный футбол – штука субъективная. Думаю, матч удался в плане поиска, тактики и экспериментов. «Наполи» – мастеровитая команда, все говорят о методике Сарри, они в команде знают друг друга как облупленных.

Сегодня мы и огрызались, и оказывали давление. Единственное, чего нельзя допускать в матчах с «Наполи», – разрывы в линиях, поскольку они прекрасно этим пользуются.

У нас были моменты забить на контратаках, некоторыми из них можно было распорядиться лучше. Боюсь, это то, на что мы способны. Когда есть правильный настрой, у нас все получается, но когда его нет, пропадает стабильность, и мне это не нравится. Нет фундамента, от которого можно было бы отталкиваться, поэтому не могу сказать, как мы будем выглядеть через неделю.

В целом нельзя сказать, что в этом сезоне мы показываем отличный футбол. Не думаю, что мы обладаем тем мастерством, что нам приписывают. Чтобы переводить игру на чужую половину, нужно быстро пасовать, причем на ограниченном пространстве. Но вместо этого сегодня мы слишком часто отдавали мяч назад вратарю.

Мастеровитые команды вроде «Наполи» делают передачи на скорости, отдал – открылся. Мы пытались так делать, но зачастую теряли мяч», – сказал Спаллетти.

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