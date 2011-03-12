Аркадий Дворкович: «Есть возможность нагнать график работ на стадионе в Самаре»

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович рассказал, что встретится с представителями ФИФА по окончании их инспекционного визита в конце марта.

«С ФИФА будут контакты через несколько дней, когда приедет очередная инспекция. С ними ездить не буду, у них своя работа, а у меня своя, хотя, может быть, посещу какой-нибудь один стадион. По итогам всей инспекции встретимся и подведем итоги.

В курс дела ввели, подготовка в целом идет по графику, хотя есть отдельные моменты, на которые нужно обратить внимание, чтобы все сделать в срок. Я говорю про стадион в Самаре, там есть отставание, но есть и возможность нагнать график работ. Вся команда старается это сделать», – сказал Дворкович.

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