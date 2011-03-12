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    Аркадий Дворкович: «Есть возможность нагнать график работ на стадионе в Самаре»

    Теги ФИФА ЧМ-2018 Аркадий Дворкович стадион Самара

    Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович рассказал, что встретится с представителями ФИФА по окончании их инспекционного визита в конце марта.

    «С ФИФА будут контакты через несколько дней, когда приедет очередная инспекция. С ними ездить не буду, у них своя работа, а у меня своя, хотя, может быть, посещу какой-нибудь один стадион. По итогам всей инспекции встретимся и подведем итоги.

    В курс дела ввели, подготовка в целом идет по графику, хотя есть отдельные моменты, на которые нужно обратить внимание, чтобы все сделать в срок. Я говорю про стадион в Самаре, там есть отставание, но есть и возможность нагнать график работ. Вся команда старается это сделать», – сказал Дворкович.

    Путин поручил самарскому губернатору контролировать стройку стадиона для ЧМ-2018 и наверстать отставание

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