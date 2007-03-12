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    Георгий Джикия: «Пока о ЧМ-2018 не думаю, сосредоточен только на восстановлении от травмы»

    Теги Спартак премьер-лига Россия сборная России травмы ЧМ-2018 Георгий Джикия

    Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о восстановлении от травмы.

    «Все идет своим чередом. Лечусь, тренируюсь, восстановление — по плану. Сосредоточен только на восстановлении от травмы. Пока о чемпионате мира не думаю.

    Не знаю, как получил травму. Меня никто не трогал, сам так поставил ногу. 27 марта лечу в Рим на тест, и там уже будут окончательные примерные сроки восстановления», – сказал Джикия в эфире программы «После футбола».

    Джикия получил травму в январе. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Обычно после подобных повреждений восстанавливаются 5-6 месяцев.

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