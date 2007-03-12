Георгий Джикия: «Пока о ЧМ-2018 не думаю, сосредоточен только на восстановлении от травмы»

Защитник и сборной России Георгий Джикия рассказал о восстановлении от травмы.

«Все идет своим чередом. Лечусь, тренируюсь, восстановление — по плану. Сосредоточен только на восстановлении от травмы. Пока о чемпионате мира не думаю.

Не знаю, как получил травму. Меня никто не трогал, сам так поставил ногу. 27 марта лечу в Рим на тест, и там уже будут окончательные примерные сроки восстановления», – сказал Джикия в эфире программы «После футбола».

Джикия получил травму в январе. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Обычно после подобных повреждений восстанавливаются 5-6 месяцев.

Лучшие букмекеры для ставок на киберспорт: Loot, Betcity, PariMatch