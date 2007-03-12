Кафельников ушел с матча «Спартак» – СКА из-за замены Ханни

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ушел с матча 22-го тура РФПЛ «Спартак» – «СКА Хабаровск» (1:0, второй тайм).

Известный в прошлом спортсмен остался недоволен решением главного тренера красно-белых Массимо Карреры заменить на 58-й минуте полузащитника Софьяна Ханни.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» – СКА.

Если поменяет Ханни сейчас,уйду со стадиона — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 11 марта 2018 г.