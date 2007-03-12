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    Кафельников ушел с матча «Спартак» – СКА из-за замены Ханни

    Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики СКА Хабаровск Евгений Кафельников Массимо Каррера Софьян Ханни

    Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ушел с матча 22-го тура РФПЛ «Спартак» – «СКА Хабаровск» (1:0, второй тайм).

    Известный в прошлом спортсмен остался недоволен решением главного тренера красно-белых Массимо Карреры заменить на 58-й минуте полузащитника Софьяна Ханни.

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» – СКА.

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