Кафельников ушел с матча «Спартак» – СКА из-за замены Ханни

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ушел с матча 22-го тура РФПЛ «Спартак» – «СКА Хабаровск» (1:0, второй тайм).
Известный в прошлом спортсмен остался недоволен решением главного тренера красно-белых Массимо Карреры заменить на 58-й минуте полузащитника Софьяна Ханни.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» – СКА.
Если поменяет Ханни сейчас,уйду со стадиона— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 11 марта 2018 г.
Пошёл ко я отсюда!!!— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 11 марта 2018 г.