Чорлука и Пашалич получили вызов в сборную Хорватии на товарищеские матчи

Главный тренер Хорватии Златко Далич объявил список игроков для подготовки к предстоящим товарищеским матчам в США. 23 марта Хорватия сыграет с Перу в Майами, а 27 марта- с Мексикой в Далласе.

Вратари: Даниэль Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб)

Защитники: Домгой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Ведран Чорлука («Локомотив»), Матей Митрович («Брюгге»), Зоран Нижич («Хайдук»), Йосип Пиварич («Динамо» Киев), Иван Стринич («Сампдория»), Марин Леовац («Риека»), Симе Вршалько («Атлетико»), Тин Йедвай («Байер»)

Полузащитники: Лука Модрич («Реал Мадрид»), Иван Перишич («Интер»), Милан Бадель («Фиорентина»), Иван Ракитич («Барселона»), Марсело Брозович («Интер»), Матео Ковачич («Реал Мадрид»), Марко Рог («Наполи»), Марио Пашалич («Спартак»), Филипп Брадарич («Риека»)

Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Анте Ребич («Айнтрахт» Франкфурт), Марко Пьяца («Шальке»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), , Иван Сантини («Кан»), Дюже Чоп («Стандард» Льеж), Никола Калинич («Милан»).