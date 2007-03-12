Гаджи Гаджиев: «Амкар» расплачивался за кредиты и латал налоговые дыры, продавая игроков – Джикию, Селихова, Йовичича»

Бывший главный тренер Гаджи Гаджиев рассказал о решении покинуть команду и о финансовых проблемах в клубе.

— Когда мы пришли в «Амкар» с Карякой, Евсеевым, Масловым, у клуба уже были значительные долги, чего от нас никто не скрывал. Более того, к моменту нашего прихода с футболистами рассчитались за 3 месяца, выполнялись все текущие обязательства.

Но в дальнейшем было необходимо рассчитываться за какие-то прежние кредиты, латать налоговые дыры. И все это делалось за счет продажи подготовленных нами футболистов. В том числе Джикии, Селихова, Йовичича. Естественно, не то что развиваться, а прочно стоять на ногах в такой ситуации трудно. И последний год мы жили на те деньги, которые сами зарабатывали.

— То есть безо всякой поддержки извне?

— До смены главы региона «Амкар» имел определенные механизмы финансирования. Были спонсоры, которым, в свою очередь, помогало руководство губернии. Когда пришел новый руководитель края (Максим Решетников. — прим.) была договоренность о том, что бюджет сохранится на прежнем уровне, самом низком в премьер-лиге. Но достаточном для того, чтобы представлять регион в высшем футбольном свете.

— Но договоренность оказалась пустой?

— Все мы, в том числе футболисты с закончившимися контрактами, находились летом в подвешенном состоянии. Ждали, когда обещания начнут выполняться. Но…

— Почему не ушли тогда?

— Могли уйти, но сложился такой тесный рабочий, творческий коллектив, что решили продолжать. Хотя условия в Перми, сами знаете, очень тяжелые. Но люди понимали друг друга с полуслова, да и сумели ведь создать вполне приличную организацию процесса, с учетом имеющегося финансирования. Я всегда привожу слова : клуб должен иметь традиции, финансирование и понимающее футбол руководство. Вот в «Амкаре» все, кроме одного пункта, было.

— В конце прошлого года президент РФПЛ Сергей Прядкин заверил, что после разговора с губернатором все проблемы «Амкара» решены. Что же это была за договоренность?

— Как я понимаю, руководитель края дал гарантию, что команда доиграет сезон. Не более того. Но если не работают старые механизмы, нужно вырабатывать новые. Вот Газзаев проведет сейчас в Госдуме совещание касательно этой проблематики. Ведь история «Амкара» не единична, но весьма показательна для низов российского футбола. Поэтому специалисты будут искать решения.