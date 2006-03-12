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    Беппе Маротта: «Высказывания Почеттино о давлении на судей беспочвенны. «Ювентусу» это несвойственно»

    Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов судьи Беппе Маротта Маурисио Почеттино

    Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта отреагировал на высказывания главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино о давлении на судей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 4:3 по сумме двух матчей).

    «Эти высказывания абсолютно беспочвенны. Нам такие вещи несвойственны.

    Мы точно не контактировали с арбитром в перерыве. Я просто зашел в раздевалку к ребятам, чтобы пожелать им удачи, я всегда так делаю.

    Не было ни прямого, ни косвенного контакта с арбитром», – заявил Маротта.

    Маурисио Почеттино: «Руководители «Ювентуса» оказывали давление на судью. В культуре этого клуба помощь команде любой ценой»

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