Беппе Маротта: «Высказывания Почеттино о давлении на судей беспочвенны. «Ювентусу» это несвойственно»

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта отреагировал на высказывания главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино о давлении на судей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 4:3 по сумме двух матчей).

«Эти высказывания абсолютно беспочвенны. Нам такие вещи несвойственны.

Мы точно не контактировали с арбитром в перерыве. Я просто зашел в раздевалку к ребятам, чтобы пожелать им удачи, я всегда так делаю.

Не было ни прямого, ни косвенного контакта с арбитром», – заявил Маротта.

Маурисио Почеттино: «Руководители «Ювентуса» оказывали давление на судью. В культуре этого клуба помощь команде любой ценой»