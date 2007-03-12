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    «Селтик» в гостях победил «Рейнджерс» (3:2), играя в меньшинстве с 57-й минуты

    Теги высшая лига Шотландия Селтик Рейнджерс результаты Уильям Коллам Йозо Шимунович

    «Рейнджерс» на своем поле уступил в дерби «Селтику» в рамках 30-го тура чемпионата Шотландии (2:3).

    Гости с 57-й минуты встречи играли в меньшинстве. При счете 2:2 арбитр Уильям Коллам удалил защитника Йозо Шимуновича.

    «Селтик» лидирует в лиге, опережая «Рейнджерс» на 9 очков и имея матч в запасе.

    Рейнджерс – Селтик 2:3 (2:2, 0:1)
    Дата проведения
    11 марта, 15.00, «Айброкс»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 3 Уиндасс, 1:1 – 11 Рогич, 2:1 – 26 Кандеяш, 2:2 – 45 Дембеле, 2:3 – 69 Эдуар.
    РейнджерсФодерингэм, Бейтс (Фабиу Кардозу, 15), Джон, Тавернье, Алвеш, Уиндасс, Госс (Каммингс, 74), Мерфи, Доэрти, Кандеяш, Морелос.
    СелтикБэйн, Шимунович, Тирни, Боята, Айер, Браун, Нтчам, Рогич (Хендри, 60), Форрест (Эдуар, 67), Макгрегор, Дембеле (Армстронг, 86).
    Предупреждения:
    Госс (45), Кандеяш (45), Фабиу Кардозу (52), Дембеле (78), Бэйн (81), Нтчам (90).
    Удаление:
    Шимунович (57).

    Таблица чемпионата Шотландии

    Статистика чемпионата Шотландии

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