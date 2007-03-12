«Селтик» в гостях победил «Рейнджерс» (3:2), играя в меньшинстве с 57-й минуты

«Рейнджерс» на своем поле уступил в дерби в рамках 30-го тура чемпионата Шотландии (2:3).

Гости с 57-й минуты встречи играли в меньшинстве. При счете 2:2 арбитр Уильям Коллам удалил защитника Йозо Шимуновича.

«Селтик» лидирует в лиге, опережая на 9 очков и имея матч в запасе.

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Статистика чемпионата Шотландии