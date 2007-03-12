«Селтик» в гостях победил «Рейнджерс» (3:2), играя в меньшинстве с 57-й минуты

«Рейнджерс» на своем поле уступил в дерби «Селтику» в рамках 30-го тура чемпионата Шотландии (2:3).
Гости с 57-й минуты встречи играли в меньшинстве. При счете 2:2 арбитр Уильям Коллам удалил защитника Йозо Шимуновича.
«Селтик» лидирует в лиге, опережая «Рейнджерс» на 9 очков и имея матч в запасе.
- Дата проведения
- 11 марта, 15.00, «Айброкс»
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Рейнджерс –
Фодерингэм, Бейтс (Фабиу Кардозу, 15), Джон, Тавернье, Алвеш, Уиндасс, Госс (Каммингс, 74), Мерфи, Доэрти, Кандеяш, Морелос.
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Селтик –
Бэйн, Шимунович, Тирни, Боята, Айер, Браун, Нтчам, Рогич (Хендри, 60), Форрест (Эдуар, 67), Макгрегор, Дембеле (Армстронг, 86).
- Удаление:
- Шимунович (57).