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    Тимо Вернер: «Игра в Англии – моя мечта. Скорее в «МЮ», чем в «Ливерпуле»

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Тимо Вернер

    Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер рассказал о желании поиграть в английской премьер-лиге.

    «Да, игра в Англии – моя мечта. Я бы хотел поиграть за два-три клуба, и «Манчестер Юнайтед» среди них.

    Возможно, это случится не в ближайшие пару лет, а позже, когда мой английский будет получше. Мне очень комфортно в «РБ Лейпциг».

    «МЮ» и «Ливерпуль» – команды, матчи которых я смотрел очень часто. Я был немного фанатом этих команд из-за их истории.

    Когда Фергюсон тренировал «МЮ», они выиграли все возможное и были невероятны. У «Ливерпуля» есть стадион и атмосфера. Но когда я должен выбирать, то это скорее «МЮ», чем «Ливерпуль».

    В будущем я бы хотел поиграть в командах, которые выигрывают трофеи», – сказал Вернер.

    Кажется, главный форвард Германии не перейдет в «Реал». Из-за ушей

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