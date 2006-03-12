Тимо Вернер: «Игра в Англии – моя мечта. Скорее в «МЮ», чем в «Ливерпуле»

Нападающий Тимо Вернер рассказал о желании поиграть в английской премьер-лиге.

«Да, игра в Англии – моя мечта. Я бы хотел поиграть за два-три клуба, и среди них.

Возможно, это случится не в ближайшие пару лет, а позже, когда мой английский будет получше. Мне очень комфортно в .

«МЮ» и «Ливерпуль» – команды, матчи которых я смотрел очень часто. Я был немного фанатом этих команд из-за их истории.

Когда Фергюсон тренировал «МЮ», они выиграли все возможное и были невероятны. У есть стадион и атмосфера. Но когда я должен выбирать, то это скорее «МЮ», чем «Ливерпуль».

В будущем я бы хотел поиграть в командах, которые выигрывают трофеи», – сказал Вернер.

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