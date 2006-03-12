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    «Ман Сити» намерен приобрести Лемара

    Теги Монако Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Тома Лемар

    Атакующий полузащитник «Монако» Тома Лемар интересен «Манчестер Сити».

    На 22-летнего хавбека сборной Франции претендовали «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси», но клуб из Манчестера намерен опередить всех конкурентов из АПЛ.

    Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола хочет подписать еще одного футболиста, способного действовать на фланге атаки.

    В январе клуб не сумел приобрести Рияда Мареза и Алексиса Санчеса, а Эдена Азара «Челси» не отпустит в другой клуб премьер-лиги даже за рекордную сумму. В этой связи лидер АПЛ переключился на Лемара.

    Лемар летом покинет «Монако». Ожидается, что «Манчестер Сити» должен будет как минимум повторить августовское предложение «Арсенала» в размере 90 миллионов фунтов.

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