«Ман Сити» намерен приобрести Лемара

Атакующий полузащитник Тома Лемар интересен «Манчестер Сити».

На 22-летнего хавбека сборной Франции претендовали «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси», но клуб из Манчестера намерен опередить всех конкурентов из АПЛ.

Главный тренер Пеп Гвардиола хочет подписать еще одного футболиста, способного действовать на фланге атаки.

В январе клуб не сумел приобрести Рияда Мареза и Алексиса Санчеса, а Эдена Азара «Челси» не отпустит в другой клуб премьер-лиги даже за рекордную сумму. В этой связи лидер АПЛ переключился на Лемара.

Лемар летом покинет . Ожидается, что «Манчестер Сити» должен будет как минимум повторить августовское предложение «Арсенала» в размере 90 миллионов фунтов.