Маурисио Перейра: «В матче с «Динамо» было очень холодно, невероятно мерзли уши»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра подвел итоги матча 22-го тура РФПЛ против (0:0).

— «Краснодар» имел множество моментов во втором тайме, но так и не сумел забить…

— Согласен, я думаю, что мы играли лучше «Динамо» во второй половине встречи и создали достаточно возможностей, чтобы выйти вперед, однако нам в некоторой степени не повезло. К тому же погодные условия оставляли желать лучшего — постоянно шел снег, да и поле было не самого хорошего качества… Все это не играло нам на руку.

— Почему «Краснодар» не смог решить вопрос с забитым мячом в первом тайме? В эти 45 минут моментов почти не было.

— По моему мнению, «Динамо» до перерыва сконцентрировалось на обороне и организованно держало большие силы сзади. Во втором они несколько раскрепостились, и нам стало проще.

— Вы и вышли на поле в шапках, в отличие от остальных футболистов, и часто оказывались вдвоем в высоком прессинге так, что издали вас было не отличить. Шапка — это признак лидера в «Краснодаре»?

— Да-а, именно так (смеется)! На самом деле нам просто было очень холодно. Уши невероятно мерзли при такой температуре, и снег лез в глаза! Это отвлекало от матча, поэтому мы утеплились как могли.

— После этой ничьей «Краснодар» с 40 очками находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Учитывая, что первые три команды проходят в Лигу чемпионов, вы довольно близки к этой цели…

— На самом деле все еще не так радужно. В верхней части таблицы все команды идут очень тесно друг от друга, между нами разница в одно-два очка, так что все может поменяться в любой момент. В этом сезоне у нас уже были сложности, но мы преодолели их, немного поменяв наш стиль игры. Будем надеяться, что и в дальнейшем у нас все будет превосходно, – сказал Перейра.