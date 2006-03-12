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    Капитан «Лилля»: «Фанаты могли показать недовольство по-другому, а не выбегать на поле»

    Теги Лилль лига 1 Франция происшествия болельщики Монпелье Ибраим Амаду

    Капитан «Лилля» Ибраим Амаду возмутился выходкой болельщиков команды, выбежавших на поле по итогам матча с «Монпелье» (1:1).

    «Я не понимаю их реакцию. Они повели себя так, словно чемпионат уже закончен, и мы уже вылетели, хотя впереди еще девять матчей. Хоть они в нас больше не верят, мы продолжаем верить в них.

    Я согласен, они могут быть недовольны. Но они могли показать это по-другому. Мы рады на стадионе тем, кто будет поддерживать нас до конца сезона, а остальным лучше сюда не возвращаться», – сказал Амаду.

    Фанаты недовольны положением дел в клубе. На данный момент «Лилль» занимает предпоследнее место в чемпионате Франции.

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