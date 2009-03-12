Килиан Мбаппе: «Реалу» проиграл не Эмери, а «ПСЖ». Освистывать нужно игроков, ведь это мы выходим на поле»

Форвард «ПСЖ» после разгрома «Метца» (5:0) в матче чемпионата Франции выразил поддержку главному тренеру команды , который подвергается критике за вылет из 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам игр с «Реалом» (1:3, 1:2).

– Болельщики недовольны, но тренер не единственный, кто несет ответственность за результат. Если они освистывают тренера, то должны освистывать всю команду, потому что мы проигрываем вместе. Проиграл не Эмери, а . Так что освистывать нужно игроков, ведь это мы выходим на поле.

– Вы хотите, чтобы Эмери остался в команде на следующий сезон?

– Не мне решать, я не руководитель клуба. Но у меня действительно хорошие отношения с тренером, он очень хороший специалист.

Сегодня было важно оправиться, прийти в себя, потому что впереди борьба за три трофея, которые нужно выиграть. Да, поначалу [после вылета из ЛЧ] было тяжело, но мы профессионалы. Мы должны перевернуть страницу и двигаться дальше. Сделаем все возможное, чтобы выиграть оставшиеся три трофея, – сказал Мбаппе.