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    Александр Точилин: «Томь» больше хотела и выгрызла победу над питерским «Динамо»

    Теги Александр Точилин ФНЛ Томь Динамо Санкт-Петербург

    Главный тренер питерского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал поражение от «Томи» (0:1) в матче ФНЛ.

    – Я думаю, комментарий тут будет короткий: просто «Томь» хотела больше нас этой победы, она ее и заслужила, можно сказать, выгрызла. Она свои моменты использовала, а мы свои – нет, поэтому, думаю, счет закономерен.

    – Вы в первом тайме даже гнали свою команду вперед, а она не особо шла. Может, задачи просто нет?

    – Нет, мы не гнали. Вам это показалось.

    – Ставится ли задача – побороться за стыки, например?

    – Лично у нас есть такие задачи.

    – Команда слабо начала игру. С чем это связано?

    – Мы не в первый раз слабо начинаем, но зато сильно заканчиваем.

    – Как оцениваете газон?

    – Для сегодняшних погодных условий я могу сказать, что газон более-менее хороший. Понятно, что созидать на нем было достаточно тяжеловато, поэтому игра имела более примитивный характер. Но я все равно считаю, что для сегодняшней погоды газон был неплохой.

    – Какие-то сюрпризы от «Томи» были по ходу матча?

    – Все, что прогнозировали, объясняли, то и получили. Мы знали, что будет много диагональных вертикальных передач на нападающих, где будет тяжело нашим защитникам бороться, плюс стандарты. Так все и получилось.

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