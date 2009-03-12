Александр Точилин: «Томь» больше хотела и выгрызла победу над питерским «Динамо»

Главный тренер питерского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал поражение от «Томи» (0:1) в матче .

– Я думаю, комментарий тут будет короткий: просто хотела больше нас этой победы, она ее и заслужила, можно сказать, выгрызла. Она свои моменты использовала, а мы свои – нет, поэтому, думаю, счет закономерен.

– Вы в первом тайме даже гнали свою команду вперед, а она не особо шла. Может, задачи просто нет?

– Нет, мы не гнали. Вам это показалось.

– Ставится ли задача – побороться за стыки, например?

– Лично у нас есть такие задачи.

– Команда слабо начала игру. С чем это связано?

– Мы не в первый раз слабо начинаем, но зато сильно заканчиваем.

– Как оцениваете газон?

– Для сегодняшних погодных условий я могу сказать, что газон более-менее хороший. Понятно, что созидать на нем было достаточно тяжеловато, поэтому игра имела более примитивный характер. Но я все равно считаю, что для сегодняшней погоды газон был неплохой.

– Какие-то сюрпризы от «Томи» были по ходу матча?

– Все, что прогнозировали, объясняли, то и получили. Мы знали, что будет много диагональных вертикальных передач на нападающих, где будет тяжело нашим защитникам бороться, плюс стандарты. Так все и получилось.