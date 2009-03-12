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    Гаджи Гаджиев: «Семин выжимает из «Локомотива» все соки. В «Зените» подобного не наблюдаю»

    Теги Локомотив Зенит Юрий Семин Роберто Манчини премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев

    Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о работе своего коллеги Роберто Манчини в «Зените».

    — Для того чтобы ставить этому итальянскому специалисту итоговую оценку, должно пройти время. Однако сразу вспоминается Луческу. Он тоже не сделал «Зенит» чемпионом, вполне возможно, это не удастся и Манчини.

    К тому же сине-бело-голубые играют далеко от своих максимальных возможностей. В том же «Локомотиве» Семин выжимает из команды все соки, все, на что она способна. В «Зените» я подобного не наблюдаю, они не используют свой потенциал.

    — Оцените шансы «Зенита» в очном споре с «Ростовом».

    — Игра получится непростой для обоих соперников. На «Зенит» будет давить фактор гостевого поля, «Ростову» же, напротив, родные трибуны придадут уверенности.

    Я внимательно наблюдаю за донской командой. Подопечные Карпина достойно выглядят в атаке и способны провести этот матч на встречных курсах.

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