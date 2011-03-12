Артем Милевский: «Сменил номер на «семерку», под ней Шевченко зажигал в «Милане»

Форвард брестского Артем Милевский прокомментировал победу над БАТЭ (2:1) в матче за и смену игрового номера.

– Считаю, обе команды сегодня показали очень качественный футбол. Было сложно и БАТЭ, и нам. Главное, что выдержали темп матча, несмотря на пору года и погоду.

У нас подобраны отличные футболисты. Если будем играть так на протяжении сезона, уверен, сможем замахнуться и на Кубок, и на золото чемпионата.

– Вы сменили номер. Почему выбрали «семерку»?

– Вообще, привык играть под десятым, но Василюк пока не собирается заканчивать. А под «семеркой» Шевченко зажигал в «Милане», Ярмоленко сейчас играет в сборной Украины. Вот, собственно, и причины.