Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Артем Милевский: «Сменил номер на «семерку», под ней Шевченко зажигал в «Милане»

    Теги Андрей Шевченко Артем Милевский высшая лига Беларусь Динамо Брест Суперкубок Беларуси

    Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал победу над БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси и смену игрового номера.

    – Считаю, обе команды сегодня показали очень качественный футбол. Было сложно и БАТЭ, и нам. Главное, что выдержали темп матча, несмотря на пору года и погоду.

    У нас подобраны отличные футболисты. Если будем играть так на протяжении сезона, уверен, сможем замахнуться и на Кубок, и на золото чемпионата.

    – Вы сменили номер. Почему выбрали «семерку»?

    – Вообще, привык играть под десятым, но Василюк пока не собирается заканчивать. А под «семеркой» Шевченко зажигал в «Милане», Ярмоленко сейчас играет в сборной Украины. Вот, собственно, и причины.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться