Брестское «Динамо» впервые выиграло Суперкубок Беларуси

Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси.
Команда, в составе которой выступает бывший форвард сборной Украины Александр Милевский, впервые в своей истории выиграла этот трофей.
А БАТЭ проиграл Суперкубок страны впервые за шесть лет, с 2012 года.
- Дата проведения
- 10 марта, 16.30, «стадион ФК Минск»
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БАТЭ –
Щербицкий, Володько, Васильевич, Филипович, Милунович, Стасевич, Бага, Драгун, Симович, Иванич, Скавыш (Сигневич, 50).
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Динамо Брест –
Гутор, Витус (Лебедев, 50), Веретило, Гаврилович, Каргас, Нехайчик, Филипович (Легчилин, 82), Савицкий (Седько, 81), Осучукву, Милевский, Готаль (Премудров, 60).