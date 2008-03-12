Брестское «Динамо» впервые выиграло Суперкубок Беларуси

Брестское обыграло БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси.

Команда, в составе которой выступает бывший форвард сборной Украины Александр Милевский, впервые в своей истории выиграла этот трофей.

А БАТЭ проиграл Суперкубок страны впервые за шесть лет, с 2012 года.