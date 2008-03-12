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    Брестское «Динамо» впервые выиграло Суперкубок Беларуси

    Теги Артем Милевский результаты БАТЭ Динамо Брест Суперкубок Беларуси

    Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ (2:1) в матче за Суперкубок Беларуси.

    Команда, в составе которой выступает бывший форвард сборной Украины Александр Милевский, впервые в своей истории выиграла этот трофей.

    А БАТЭ проиграл Суперкубок страны впервые за шесть лет, с 2012 года.

    Суперкубок Беларуси

    БАТЭ – Динамо Брест 1:2 (0:2, 1:0)
    Дата проведения
    10 марта, 16.30, «стадион ФК Минск»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 14, пенальти Готаль, 0:2 – 30 Витус, 1:2 – 90 Сигневич.
    БАТЭЩербицкий, Володько, Васильевич, Филипович, Милунович, Стасевич, Бага, Драгун, Симович, Иванич, Скавыш (Сигневич, 50).
    Динамо БрестГутор, Витус (Лебедев, 50), Веретило, Гаврилович, Каргас, Нехайчик, Филипович (Легчилин, 82), Савицкий (Седько, 81), Осучукву, Милевский, Готаль (Премудров, 60).
    Предупреждения:
    Симович (11), Осучукву (40), Милунович (67), Драгун (82), Премудров (88).

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