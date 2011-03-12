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    Зырянов о разгроме «Зенита-2» от «Енисея»: «Тренерская установка — это наше внутреннее дело»

    Теги Александр Анюков Константин Зырянов ФНЛ Енисей Зенит-2

    Тренер «Зенита-2» Константин Зырянов прокомментировал поражение от «Енисея» (0:3) в матче ФНЛ.

    – Я считаю, мы проиграли этот матч в первые 15-20 минут. По ходу матча мы пытались перестроиться, спасти матч, но не удалось.

    – Если ваши молодые подопечные так много разговаривают в вашей команде, то как они будут себя вести, когда придут в команду Манчини?

    – Да, ребята разговаривают. Эмоции зашкаливают, поэтому они пытаются донести свою правоту до судей. Естественно, мы их останавливаем и объясняем о дисквалификации.

    – У Анюкова, пришедшего в зимнее межсезонье, такая же роль играющего тренера, как была у вас?

    – Да, у него схожая позиция — играющий тренер.

    – Вы сказали, что матч был проигран в первые 15 минут. Если не секрет, что из тренерской установки ребята не выполнили?

    – Тренерская установка — это наше внутреннее дело. Здесь мы с ребятами будем садиться и обсуждать, чтобы в дальнейшем не допускать ошибок.

    – В конце игры Анюков считал, что должен быть пенальти. Как вы оцениваете этот момент? И что вы скажете насчет двух стопроцентных эпизодов, в которых могли забить?

    – Не буду комментировать судейские решения. По поводу моментов: если мы не забили, значит, это были не стопроцентные ситуации, – сказал Зырянов.

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