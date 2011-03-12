Мутко призвал регионы использовать наследие ЧМ-2018 для привлечения туристов

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко высказался в преддверии .

«Впереди чемпионат мира, и мы сделали все, чтобы он прошел на высоком уровне. 11 регионов получили новые аэропорты, магистрали, места размещения, спортивную инфраструктуру. И этим надо воспользоваться, как сумели воспользоваться в Татарстане Универсиадой. До миллиона туристов они принимают. Свияжск, Булгар становятся туристскими брендами России.

Мы сейчас боремся за право провести выставку «Экспо» в Екатеринбурге. Такие крупные проекты Россия будет продвигать именно для того, чтобы привлекать туристов.

Билеты на матчи чемпионата покупают 49% иностранных граждан и 51% российских. Мы исходим из того, что будет более миллиона болельщиков-обладателей билетов и, возможно, люди приедут без билетов поддержать команду, почувствовать атмосферу чемпионата. У нас задействованы 10 регионов, в которых матчей не будет, но в них будут жить команды. Швейцарская сборная взяла и выбрала Воронеж. Многие сборные так будут жить. Тольятти, Ставропольский край – там будут две команды находиться.

В условный Саранск за 4 часа будет приходить поезд, который привезет болельщиков. Четыре часа спустя он уйдет. Для тех городов, где нет возможности размещения, будут использоваться агломерации. Например, для Саранска это Пенза и т.д. Мы добьемся, что каждый регион будет понимать, какой поток болельщиков к нему может приехать, где он его будет размещать, какую программу гостеприимства предложит», – сказал Мутко.