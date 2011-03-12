«Арсенал» включился в борьбу за Кристанте

Полузащитник «Аталанты» может покинуть клуб.

В борьбу за 23-летнего итальянца включился лондонский . Англичане готовы предложить за Кристанте 30 млн евро.

Помимо «канониров», игроком интересуются , «Наполи», «Ювентус», «Интер» и «Лацио».

Футболист сейчас принадлежит «Бенфике», однако «Аталанта», арендовавшая игрока в январе 2017 года, планирует воспользоваться правом выкупа, прописанным в договоре с лиссабонским клубом. получит за Кристанте 4 миллиона евро.