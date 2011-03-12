«Арсенал» включился в борьбу за Кристанте

Полузащитник «Аталанты» Брайан Кристанте может покинуть клуб.
В борьбу за 23-летнего итальянца включился лондонский «Арсенал». Англичане готовы предложить за Кристанте 30 млн евро.
Помимо «канониров», игроком интересуются «Ливерпуль», «Наполи», «Ювентус», «Интер» и «Лацио».
Футболист сейчас принадлежит «Бенфике», однако «Аталанта», арендовавшая игрока в январе 2017 года, планирует воспользоваться правом выкупа, прописанным в договоре с лиссабонским клубом. «Бенфика» получит за Кристанте 4 миллиона евро.