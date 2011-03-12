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    «Арсенал» включился в борьбу за Кристанте

    Теги Интер Лацио Аталанта Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Наполи Брайан Кристанте

    Полузащитник «Аталанты» Брайан Кристанте может покинуть клуб.

    В борьбу за 23-летнего итальянца включился лондонский «Арсенал». Англичане готовы предложить за Кристанте 30 млн евро.

    Помимо «канониров», игроком интересуются «Ливерпуль», «Наполи», «Ювентус», «Интер» и «Лацио».

    Футболист сейчас принадлежит «Бенфике», однако «Аталанта», арендовавшая игрока в январе 2017 года, планирует воспользоваться правом выкупа, прописанным в договоре с лиссабонским клубом. «Бенфика» получит за Кристанте 4 миллиона евро.

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