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    Владимир Рыков: «Со Смоловым всегда надо быть на чеку, но мы справились с «Краснодаром»

    Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Владимир Рыков

    Защитник «Динамо» Владимир Рыков подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0).

    «Сейчас для нас любое очко на вес золота. Хотелось, конечно, получить большее, но играли с одним из лидеров. В обороне сыграли очень хорошо. Смолов – хороший игрок, всегда надо быть на чеку, но мы справились с «Краснодаром», сыграли на ноль.

    Впереди у нас случились кадровые проблемы, но и молодой Обольский вышел и тоже хорошо сыграл.

    У «Краснодара» был один очень хороший момент, они хорошо разыграли. Мне кажется, с ними играть без моментов невозможно, и ни одна российская команда не сможет сделать так, чтобы у «Краснодара» не было ни одного момента за игру.

    Но мы позволили им создать один момент за игру, да, нам там повезло, мяч попал в штангу, но в целом считаю исход справедливым», – сказал Рыков.

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