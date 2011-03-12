Владимир Рыков: «Со Смоловым всегда надо быть на чеку, но мы справились с «Краснодаром»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0).

«Сейчас для нас любое очко на вес золота. Хотелось, конечно, получить большее, но играли с одним из лидеров. В обороне сыграли очень хорошо. Смолов – хороший игрок, всегда надо быть на чеку, но мы справились с «Краснодаром», сыграли на ноль.

Впереди у нас случились кадровые проблемы, но и молодой Обольский вышел и тоже хорошо сыграл.

У «Краснодара» был один очень хороший момент, они хорошо разыграли. Мне кажется, с ними играть без моментов невозможно, и ни одна российская команда не сможет сделать так, чтобы у «Краснодара» не было ни одного момента за игру.

Но мы позволили им создать один момент за игру, да, нам там повезло, мяч попал в штангу, но в целом считаю исход справедливым», – сказал Рыков.