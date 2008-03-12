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    «Динамо» вместо перенесенного из-за выборов матча чемпионата против «Зенита» проведет контрольную игру с «Амкаром»

    Теги Амкар премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва

     «Динамо» вместо перенесенной игры 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» проведет контрольный матч против «Амкара».

    Матч «Зенит» – «Динамо» должен был состояться в Санкт-Петебурге 18 марта, однако был перенесен на 18 апреля из-за выборов президента России.

    Товарищеская игра с «Амкаром» состоится на базе московской команды в Новогорске 17 марта и начнется в 15.00 по московскому времени.

    Пермская команда в 23-м туре должна была сыграть 18 марта с ЦСКА в Москве, однако и эта встреча была перенесена на 18 апреля.

    Матч «Рубин» – «Спартак» состоится 17 марта, остальные игры, перенесенные с 18 марта из-за выборов, пройдут 18 апреля

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