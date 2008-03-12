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    Жозе Моуринью: «Погба травмировался на последней минуте тренировки. Невероятно»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Поль Погба Маркус Рэшфорд Скотт Мактомини

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:1) рассказал о травме хавбека Поля Погба.

    «Он травмировался на последней минуте последней тренировки перед игрой. Невероятно. Если бы я закончил занятие на одну минуту раньше, Погба был бы в порядке.

    Рэшфорд забил два гола, и это невероятный момент для парня, который так по-особенному относится к футболке «МЮ», ведь он родился здесь.

    Мактомини играл так зрело и классно, он впечатлил меня. Иногда болельщики могут давить на игроков, заставляя делать неправильные вещи, но он и тогда делал все правильно», – сказал Моуринью.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.

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