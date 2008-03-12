Жозе Моуринью: «Погба травмировался на последней минуте тренировки. Невероятно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:1) рассказал о травме хавбека Поля Погба.
«Он травмировался на последней минуте последней тренировки перед игрой. Невероятно. Если бы я закончил занятие на одну минуту раньше, Погба был бы в порядке.
Рэшфорд забил два гола, и это невероятный момент для парня, который так по-особенному относится к футболке «МЮ», ведь он родился здесь.
Мактомини играл так зрело и классно, он впечатлил меня. Иногда болельщики могут давить на игроков, заставляя делать неправильные вещи, но он и тогда делал все правильно», – сказал Моуринью.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.