Жозе Моуринью: «Погба травмировался на последней минуте тренировки. Невероятно»

Главный тренер Жозе Моуринью после матча 30-го тура АПЛ против « (2:1) рассказал о травме хавбека Поля Погба.

«Он травмировался на последней минуте последней тренировки перед игрой. Невероятно. Если бы я закончил занятие на одну минуту раньше, Погба был бы в порядке.

Рэшфорд забил два гола, и это невероятный момент для парня, который так по-особенному относится к футболке «МЮ», ведь он родился здесь.

Мактомини играл так зрело и классно, он впечатлил меня. Иногда болельщики могут давить на игроков, заставляя делать неправильные вещи, но он и тогда делал все правильно», – сказал Моуринью.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.