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    Вадим Скрипченко: «После забитого гола во втором тайме игроки «Анжи» потеряли концентрацию, подумали, что игра пойдет в нашу пользу»

    Теги премьер-лига Россия Анжи Вадим Скрипченко Уфа

    Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился мнением о поражении от «Уфы» (2:3).

    «Эмоциональная игра, потому что обе команды хотели одержать победу. Обе команды стремились к этому. Поэтому получилась хорошая обоюдоострая игра.

    К сожалению, была пятиминутка во втором тайме после нашего забитого гола. Потеряли концентрацию, подумали, что после гола игра перейдет в нужное русло. Нужно быть внимательными.

    Если хотим побеждать, нужно дальше было оказывать давление на соперника. Были эти провальные пять минут, а при счете 1:3 игру было спасти сложно. Стали рисковать, выпустили нападающих, забили второй гол, но времени не хватило.

    Всегда, когда команда пропускает первой, это усложняет задачу. Однако нужно продолжать играть.

    Яркий пример – недавний матч в Лиге чемпионов «Тоттенхэм» – «Ювентус». Показательный момент – как одна команда умеет вытаскивать матчи. Думаю, что наши игроки также смотрят эти топ-игры и учатся», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол»

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