Вадим Скрипченко: «После забитого гола во втором тайме игроки «Анжи» потеряли концентрацию, подумали, что игра пойдет в нашу пользу»

Главный тренер «Анжи» поделился мнением о поражении от «Уфы» (2:3).

«Эмоциональная игра, потому что обе команды хотели одержать победу. Обе команды стремились к этому. Поэтому получилась хорошая обоюдоострая игра.

К сожалению, была пятиминутка во втором тайме после нашего забитого гола. Потеряли концентрацию, подумали, что после гола игра перейдет в нужное русло. Нужно быть внимательными.

Если хотим побеждать, нужно дальше было оказывать давление на соперника. Были эти провальные пять минут, а при счете 1:3 игру было спасти сложно. Стали рисковать, выпустили нападающих, забили второй гол, но времени не хватило.

Всегда, когда команда пропускает первой, это усложняет задачу. Однако нужно продолжать играть.

Яркий пример – недавний матч в Лиге чемпионов «Тоттенхэм» – . Показательный момент – как одна команда умеет вытаскивать матчи. Думаю, что наши игроки также смотрят эти топ-игры и учатся», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол»