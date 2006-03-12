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    Роналдо: «Интер» боролся не только с клубами, но и коррупционной системой в Италии»

    Теги Интер Роналдо серия А Италия Массимо Моратти

    Бывший игрок миланского «Интера» Роналдо посетил мероприятие, посвященное 110-летию клуба.

    «Для меня большая честь быть здесь, и я благодарю всех, кто проголосовал за мое включение в зал славы клуба. Отдельно хочу поблагодарить своего «отца» Массимо Моратти и его семью. Они приняли меня в «Интер», где я стал «Феноменом».

    В мое время недостаточно было хорошо играть. Мы боролись с каждым соперником и еще с коррупционной системой, которая обнаружилась позже. Мы заслуживали большего.

    Я благодарю всех болельщиков «Интера», которые плакали и праздновали вместе со мной, страдали в момент моей травмы. То время сделало меня сильным. Я обнаружил в себе силу, о которой раньше не догадывался.

    Я не знал, смогу ли я когда-нибудь восстановиться от травмы. В этот период я стал сильнее внутри, и я благодарен этому», — сказал Роналдо.

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