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    Аршак Корян: «В «Витессе» было много приколов. Например, стена Луи ван Гала в раздевалке на базе»

    Теги Локомотив Леонид Слуцкий высшая лига Голландия Витесс премьер-лига Россия Аршак Корян

    Нападающий «Локомотива» Аршак Корян рассказал о периоде выступлений в «Витессе», который в ближайшее время может возглавить Леонид Слуцкий.

    «В «Витессе» дружный коллектив. Все общаются, вместе ходят на командные обеды и ужины. Мы играли в пейнтбол и проходили квесты. Сейчас много новых ребят, но думаю, что атмосфера в команде такая же.

    При мне было много приколов. Например, стена Луи ван Гала в раздевалке на базе. Туда попадали те, кто говорил с ошибками. Неправильно произнес слово — сразу там оказывался. Не знаю, сохранилась ли стена ван Гала до сих пор.

    Почему так называется? Возможно, потому что ван Гал говорил с ошибками», – сказал Корян.

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