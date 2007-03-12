Аршак Корян: «В «Витессе» было много приколов. Например, стена Луи ван Гала в раздевалке на базе»

Нападающий «Локомотива» Аршак Корян рассказал о периоде выступлений в «Витессе», который в ближайшее время может возглавить Леонид Слуцкий.

«В «Витессе» дружный коллектив. Все общаются, вместе ходят на командные обеды и ужины. Мы играли в пейнтбол и проходили квесты. Сейчас много новых ребят, но думаю, что атмосфера в команде такая же.

При мне было много приколов. Например, стена Луи ван Гала в раздевалке на базе. Туда попадали те, кто говорил с ошибками. Неправильно произнес слово — сразу там оказывался. Не знаю, сохранилась ли стена ван Гала до сих пор.

Почему так называется? Возможно, потому что ван Гал говорил с ошибками», – сказал Корян.