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    Хомич стал шестым вратарем, отразившим 2 пенальти в одном матче чемпионата России

    Теги Амкар Дмитрий Хомич Артем Дзюба Вениамин Мандрыкин Николай Заболотный Сергей Парейко премьер-лига Россия Арсенал Тула Андрей Синицын Эванс Кангва Юрий Лодыгин

    Голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич отразил два пенальти в матче 22-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:2).

    33-летний вратарь, проводящий свой первый матч в сезоне в чемпионате России, в первом тайме парировал удар Артема Дзюбы с пенальти, но пропустил на добивании.

    Во втором тайме он отразил удар с 11-метровой в исполнении Эванса Кангвы, перенаправив удар в штангу.

    Хомич стал шестым игроком в истории российских первенств, кому удалось отбить два пенальти в одном матче.

    Ранее это удалось сделать Вениамину Мандрыкину, Сергею Парейко, Юрию Лодыгину, Андрею Синицыну и Николаю Заболотному.

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