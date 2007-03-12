Хомич стал шестым вратарем, отразившим 2 пенальти в одном матче чемпионата России

Голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич отразил два пенальти в матче 22-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:2).
33-летний вратарь, проводящий свой первый матч в сезоне в чемпионате России, в первом тайме парировал удар Артема Дзюбы с пенальти, но пропустил на добивании.
Во втором тайме он отразил удар с 11-метровой в исполнении Эванса Кангвы, перенаправив удар в штангу.
Хомич стал шестым игроком в истории российских первенств, кому удалось отбить два пенальти в одном матче.
Ранее это удалось сделать Вениамину Мандрыкину, Сергею Парейко, Юрию Лодыгину, Андрею Синицыну и Николаю Заболотному.