Хомич стал шестым вратарем, отразившим 2 пенальти в одном матче чемпионата России

Голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич отразил два пенальти в матче 22-го тура РФПЛ против тульского (0:2).

33-летний вратарь, проводящий свой первый матч в сезоне в чемпионате России, в первом тайме парировал удар с пенальти, но пропустил на добивании.

Во втором тайме он отразил удар с 11-метровой в исполнении , перенаправив удар в штангу.

Хомич стал шестым игроком в истории российских первенств, кому удалось отбить два пенальти в одном матче.

Ранее это удалось сделать , Сергею Парейко, Юрию Лодыгину, Андрею Синицыну и Николаю Заболотному.