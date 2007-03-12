«Тосно» имеет задолженность перед 7 футболистами брянского «Динамо»

Как сообщил «Чемпионату» знакомый с ситуацией источник, семь футболистов брянского «Динамо» не получают от «Тосно» обещанной зарплаты уже три с половиной месяца.

Семерых футболистов перевели из «Тосно» в «Динамо», когда в Государственную думу от Брянской области избирался главный спонсор клуба из Ленинградской области – Борис Пайкин. Он пообещал поднять брянское «Динамо» и привезти хороших футболистов, чтобы команда начала лучше играть. Руководство «Тосно» решило выступить с предложением о переходе футболистов, которые были заиграны за клуб.

С «Динамо» игроки подписали контракты на минимальных условиях, потому что остальную сумму, обещанную футболистам за переход, обязался выплатить Пайкин. До октября 2017 года зарплату платили исправно, после сразу же начались перебои.

На данный момент зарплата семи игрокам не выплачивается три с половиной месяца. Игрокам пообещали покрыть задолженность до 16–17 марта, но в последнее время ни генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко, ни Борис Пайкин не выходят на связь. Футболисты намерены разорвать контракты с «Динамо», если долги не будут закрыты до 16–17 марта.

По итогам 17 туров зоны «Центр» второго дивизиона России брянское «Динамо» набрало 25 очков и занимает восьмое место в таблице.