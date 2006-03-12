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    Зинедин Зидан: «Проблемы с Бэйлом нет. Гарет понимает, что другие игроки тоже важны»

    Теги Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан Гарет Бэйл

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал положение форварда Гарета Бэйла, который потерял место в стартовом составе команды.

    «Проблемы с Бэйлом нет. Я с ним общался, он понимает ситуацию и то, что остальные игроки тоже важны. Никаких проблем нет.

    Вы обращаете внимание на отдельного игрока, но он не один. Я выбираю состав каждые три дня, и Гарет важен для команды, но есть и остальные.

    У Бэйла нет каких-то недостатков, просто у нас много игроков и много матчей. Я ничего не имею против Гарета, он ключевой наш игрок, очень важный и будем им вплоть до конца сезона, как и остальные», – сказал Зидан.

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