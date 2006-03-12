Зинедин Зидан: «Проблемы с Бэйлом нет. Гарет понимает, что другие игроки тоже важны»

Главный тренер Зинедин Зидан прокомментировал положение форварда , который потерял место в стартовом составе команды.

«Проблемы с Бэйлом нет. Я с ним общался, он понимает ситуацию и то, что остальные игроки тоже важны. Никаких проблем нет.

Вы обращаете внимание на отдельного игрока, но он не один. Я выбираю состав каждые три дня, и Гарет важен для команды, но есть и остальные.

У Бэйла нет каких-то недостатков, просто у нас много игроков и много матчей. Я ничего не имею против Гарета, он ключевой наш игрок, очень важный и будем им вплоть до конца сезона, как и остальные», – сказал Зидан.