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    Марко Ройс: «Я не пропущу ЧМ-2018 из-за травмы»

    Теги Боруссия Дортмунд Йоахим Лев бундеслига Германия сборная Германии ЧМ-2018 Марко Ройс

    Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс рассказал о своем желании сыграть на ЧМ-2018, который пройдет этим летом в России.

    «У меня огромное желание сыграть на ЧМ-2018. Жду с нетерпением. Чем ближе турнир и предстоящие международные матчи, тем больше будет мой ажиотаж.

    Посмотрим, какие решения примет тренер. Я, тем не менее, очень спокоен. Из-за травмы я этот турнир не пропущу.

    Конечно, мы постоянно общаемся с Йоахимом Левом, в частности, о моей травме. Мы переписываемся и говорим по телефону о том, как я набираю форму и на другие темы. Мы поддерживаем плотный контакт», – заявил Ройс.

    Напомним, что Ройс из-за травм пропустил ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017.

    Сегодня 28-летний хавбек подписал новый контракт с «Боруссией» до 2023 года.

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