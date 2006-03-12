Марко Ройс: «Я не пропущу ЧМ-2018 из-за травмы»

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс рассказал о своем желании сыграть на , который пройдет этим летом в России.

«У меня огромное желание сыграть на ЧМ-2018. Жду с нетерпением. Чем ближе турнир и предстоящие международные матчи, тем больше будет мой ажиотаж.

Посмотрим, какие решения примет тренер. Я, тем не менее, очень спокоен. Из-за травмы я этот турнир не пропущу.

Конечно, мы постоянно общаемся с , в частности, о моей травме. Мы переписываемся и говорим по телефону о том, как я набираю форму и на другие темы. Мы поддерживаем плотный контакт», – заявил Ройс.

Напомним, что Ройс из-за травм пропустил ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017.

Сегодня 28-летний хавбек подписал новый контракт с «Боруссией» до 2023 года.