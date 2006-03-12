Жёны и подруги футболистов сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018

Жёны и подруги футболистов сборной Англии планируют отказаться от посещения чемпионата мира – 2018 по соображениям безопасности, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что члены семей игроков английской сборной обычно селятся неподалёку от отеля команды. Так было во время Евро-2016 во Франции и мирового первенства в Бразилии в 2014 году.

В этот раз жёны и подруги игроков национальной команды Англии будут либо полностью бойкотировать чемпионат, либо прилетать только на матчи. Те, кто всё же решится поехать на несколько недель в Россию, планируют поселиться почти за 50 км от отеля сборной.