Бельерин хочет вернуться в «Барселону», но клуб рассчитывает на Семеду

пока не хочет покупать защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.

В каталонском клубе не заинтересованы в трансфере футболиста и намерены дать Нелсону Семеду еще сезон, чтобы проявить себя.

Вариант с Бельерином рассматривался до покупки португальца, но не состоялся из-за высокой цены («Арсенал» запросил 50 миллионов евро) и негласного правила об отказе от приобретения игроков, которые покинули академию «Барселоны».

Впрочем, сам Бельерин в нынешних условиях хотел бы вернуться в «Барсу» – у него испортились отношения с , а «Арсенал» показывает плохие результаты.