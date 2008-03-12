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    Бельерин хочет вернуться в «Барселону», но клуб рассчитывает на Семеду

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Барселона примера Испания Арсенал возможные трансферы Эктор Бельерин Нелсон Семеду

    «Барселона» пока не хочет покупать защитника «Арсенала» Эктора Бельерина.

    В каталонском клубе не заинтересованы в трансфере футболиста и намерены дать Нелсону Семеду еще сезон, чтобы проявить себя.

    Вариант с Бельерином рассматривался до покупки португальца, но не состоялся из-за высокой цены («Арсенал» запросил 50 миллионов евро) и негласного правила об отказе от приобретения игроков, которые покинули академию «Барселоны».

    Впрочем, сам Бельерин в нынешних условиях хотел бы вернуться в «Барсу» – у него испортились отношения с Арсеном Венгером, а «Арсенал» показывает плохие результаты.

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