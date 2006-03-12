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    Леонардо Бонуччи: «Милан» пропустил два гола, которых точно можно было избежать»

    Теги Милан Леонардо Бонуччи Лига Европы Арсенал

    Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи прокоммментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    «В первом тайме у нас начались небольшой страх и беспокойство. Это поможет игрокам получить опыт.

    Будет сложно перевернуть результат во втором матче, но все может случиться в футболе. Мы не сможем пройти дальше с провалами в обороне и атаке. 

    Я сам сделал слишком много простых ошибок, так как мы были слишком взволнованы. Мы были более смелыми во втором тайме, и для таких игр требуются смелость. Мы пропустили два гола, которых точно можно было избежать», – сказал Бонуччи.

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