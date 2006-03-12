Леонардо Бонуччи: «Милан» пропустил два гола, которых точно можно было избежать»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи прокоммментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в первом матче 1/8 финала .

«В первом тайме у нас начались небольшой страх и беспокойство. Это поможет игрокам получить опыт.

Будет сложно перевернуть результат во втором матче, но все может случиться в футболе. Мы не сможем пройти дальше с провалами в обороне и атаке.

Я сам сделал слишком много простых ошибок, так как мы были слишком взволнованы. Мы были более смелыми во втором тайме, и для таких игр требуются смелость. Мы пропустили два гола, которых точно можно было избежать», – сказал Бонуччи.