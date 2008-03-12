Динияр Билялетдинов: «0:3 от «Атлетико» – не приговор для «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива», а ныне игрок литовского «Тракая» Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение железнодорожников от «Атлетико» (0:3) в первом матче 1/8 финала .

«Футболисты очень плохо играли в атаку. Все знают, что «Атлетико» — команда, которая любит быстро работать с мячом. При такой обстановке «Локомотив» не должен был постоянно обороняться. Нужна была и атакующая деятельность, но ни Эдер, ни Миранчуки, ни Фернандеш не смогли ее организовать. Может быть, класс сыграл свою роль.

Думаю, для «Локомотива» не все еще потеряно. 0:3 на выезде не означают, что дома нельзя выиграть 4:0. Это не приговор. В Москве будут очень специфические условия, поэтому, если «Локомотив» забьет быстрый гол, расслабленный соперник начнет дергаться», — сказал Билялетдинов.