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    Матч «Амкара» с тульским «Арсеналом» перенесен из Перми в Уфу

    Теги Амкар премьер-лига Россия РФС РФПЛ Арсенал Тула стадион Звезда стадионы стадион Нефтяник Уфа

    Матч 22-го тура чемпионата России между «Амкаром» и тульским «Арсеналом» пройдет не в Перми.

    Игра перенесена в Уфу на на стадион «Нефтяник».

    Как говорится в заявлении «Амкара», комиссия по оценке полей РФС и РФПЛ посетила стадион «Звезда» и признала его неготовым к проведению матчей РФПЛ, хотя на прошлой неделе здесь прошел матч 1/4 финала Кубка России между «Амкаром» и «Авангардом».

    Сертификат отозван на время исправления проблемы – нехватки синтетической крошки, необходимой для искусственного газона. При этом, как говорится в заявлении клуба, засыпать крошку можно лишь при плюсовой температуре и в сухую погоду.

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