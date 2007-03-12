Матч «Амкара» с тульским «Арсеналом» перенесен из Перми в Уфу

Матч 22-го тура чемпионата России между «Амкаром» и тульским пройдет не в Перми.

Игра перенесена в Уфу на на стадион «Нефтяник».

Как говорится в заявлении , комиссия по оценке полей РФС и РФПЛ посетила стадион «Звезда» и признала его неготовым к проведению матчей , хотя на прошлой неделе здесь прошел матч 1/4 финала Кубка России между «Амкаром» и «Авангардом».

Сертификат отозван на время исправления проблемы – нехватки синтетической крошки, необходимой для искусственного газона. При этом, как говорится в заявлении клуба, засыпать крошку можно лишь при плюсовой температуре и в сухую погоду.