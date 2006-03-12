«Ньюкасл» хочет подписать Касильяса

Вратарь «Порту» , который по окончании сезона может стать свободным агентом, привлек внимание .

Заинтересованность в переходе 36-летнего испанца проявляет главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес.

Зимой «Ньюкасл» арендовал у «Спарты» голкипера сборной Словакии Мартина Дубравку до июня с правом выкупа, но клуб рассматривает возможность дальнейшего усиления вратарской линии.

Ранее сообщалось, что на Касильяса также претендуют «Бетис» и «Чикаго Файр», но сам голкипер намерен перебраться в итальянскую серию А.