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    «Ньюкасл» хочет подписать Касильяса

    Теги высшая лига Португалия Порту Ньюкасл премьер-лига Англия Икер Касильяс возможные трансферы

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс, который по окончании сезона может стать свободным агентом, привлек внимание «Ньюкасла».

    Заинтересованность в переходе 36-летнего испанца проявляет главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес.

    Зимой «Ньюкасл» арендовал у «Спарты» голкипера сборной Словакии Мартина Дубравку до июня с правом выкупа, но клуб рассматривает возможность дальнейшего усиления вратарской линии.

    Ранее сообщалось, что на Касильяса также претендуют «Бетис» и «Чикаго Файр», но сам голкипер намерен перебраться в итальянскую серию А.

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