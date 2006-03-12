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    Франция увеличила отрыв от России в рейтинге УЕФА

    Теги ЦСКА Локомотив Зенит Лига Европы УЕФА рейтинги

    По итогам матчей плей-офф еврокубков на этой неделе отставание России от Франции в таблице коэффициентов УЕФА увеличилось, а отрыв от Португалии – сократился.

    Поражения ЦСКА, «Локомотива» и «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы не позволили набрать баллов, и Россия (52,382) по-прежнему занимает 6-ю позицию в рейтинге.

    Франция благодаря победам «Лиона» и «Марселя» набрала 0,666 балла и находится на 5-м месте (54,915). Португалия заработала 0,5 балла и по-прежнему идет 7-й (46,748).

    Шестое место по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне-2019/20 – как и в сезоне-2018/19.

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