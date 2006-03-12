Габриэл Жезус: «Когда вышел на поле, подсознательно думал о травме»

Нападающий Габриэл Жезус рассказал, что играл с небольшим страхом в матче против (1:2) после того, как получил травму в преддверии Нового года.

«Когда играешь, то подсознательно думаешь о том матче, когда получил травму. Я играл с небольшим страхом, переживал из-за каких-то моментов, потому что можно снова получить травму.

Знаю, что произойти может все что угодно, но уверен, что чем больше ты играешь, тем быстрее уходит страх. Физически чувствую себя отлично.

Я немного расстроен результатом. Это не то, чего мы хотели. Но я рад, что мы прошли в следующий раунд», – сказал Жезус.