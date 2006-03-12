Карл-Хайнц Румменигге: «УЕФА нужно модернизировать фэйр-плей и применять санкции к тем, кто его нарушает»

Председатель совета директоров «Баварии» раскритиковал УЕФА за финансовый фэйр-плей.

должен модернизировать фэйр-плей. Изначально это был хороший инструмент экономического контроля. Но нужно было неукоснительно ему следовать и строго его применять.

Что я под этим подразумеваю: каждого, кто нарушает ФФП или пытается его обойти, нужно было, говорю это на полном серьезе, бить по рукам. Но, к сожалению, такого не разу не происходило.

просто не хватило смелости действовать в постоянном режиме. Именно поэтому нужно поработать над ФФП версии 2.0, который будет включать в себя не избранные ограничения, а конкретные санкции», – заявил Румменигге в интервью GQ.