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    Карл-Хайнц Румменигге: «УЕФА нужно модернизировать фэйр-плей и применять санкции к тем, кто его нарушает»

    Теги Бавария бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге УЕФА финансовый фэйр-плей

    Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге раскритиковал УЕФА за финансовый фэйр-плей.

    «УЕФА должен модернизировать фэйр-плей. Изначально это был хороший инструмент экономического контроля. Но нужно было неукоснительно ему следовать и строго его применять.

    Что я под этим подразумеваю: каждого, кто нарушает ФФП или пытается его обойти, нужно было, говорю это на полном серьезе, бить по рукам. Но, к сожалению, такого не разу не происходило.

    УЕФА просто не хватило смелости действовать в постоянном режиме. Именно поэтому нужно поработать над ФФП версии 2.0, который будет включать в себя не избранные ограничения, а конкретные санкции», – заявил Румменигге в интервью GQ.

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