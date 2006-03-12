«Челси» хочет пригласить спортивного директора «Лилля» Кампуша

«Челси» ведет поиски спортивного директора на замену ушедшему Майклу Эменало.
По информации The Independent, лондонцы изучают возможность с назначением на этот пост занимающего аналогичную должность в «Лилле» Луишу Кампушу.
Представители «Челси» уже встречались с агентами Кампуша, чтобы обсудить возможное участие португальца в летней перестройке команды.
Кампуш ранее работал главным скаутом «Реала», после этого – спортдиректором «Монако», среди его подписаний – Бернарду Силва, Хамес Родригес и другие игроки.