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    «Челси» хочет пригласить спортивного директора «Лилля» Кампуша

    Теги Лилль Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция Луиш Кампуш

    «Челси» ведет поиски спортивного директора на замену ушедшему Майклу Эменало.

    По информации The Independent, лондонцы изучают возможность с назначением на этот пост занимающего аналогичную должность в «Лилле» Луишу Кампушу.

    Представители «Челси» уже встречались с агентами Кампуша, чтобы обсудить возможное участие португальца в летней перестройке команды.

    Кампуш ранее работал главным скаутом «Реала», после этого – спортдиректором «Монако», среди его подписаний – Бернарду Силва, Хамес Родригес и другие игроки.

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