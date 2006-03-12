«Челси» хочет пригласить спортивного директора «Лилля» Кампуша

ведет поиски спортивного директора на замену ушедшему .

По информации The Independent, лондонцы изучают возможность с назначением на этот пост занимающего аналогичную должность в Луишу Кампушу.

Представители уже встречались с агентами Кампуша, чтобы обсудить возможное участие португальца в летней перестройке команды.

Кампуш ранее работал главным скаутом , после этого – спортдиректором «Монако», среди его подписаний – Бернарду Силва, и другие игроки.