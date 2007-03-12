Бандеролька дарит победителям редкий спортивный мерч

Помните, как мы просили вас собирать корзины со спортивной атрибутикой? Пришло время назвать победителей – они получат все, что выбрали. Бандеролька решила выбрать сразу трех счастливчиков!

Первый победитель – Даниил Гаврилочев из Владивостока. Он выбрал худи «ПСЖ» и именную джерси «Питтсбург Пингвинз».

Второй победитель – Петр Покровский. Он получит перчатку Everlast с автографом Майка Тайсона и ракетку Wilson Pro Stuff 97, дизайн которой помогал создавать Роджер Федерер.

Третий победитель – Кристина Петрушенко из Москвы. Ей достанется ракетка Wilson Pro Stuff 97.

Поздравляем победителей! Проверяйте почту, команда Бандерольки свяжется с вами в ближайшее время!