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    baltika

    Бандеролька дарит победителям редкий спортивный мерч

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    Помните, как мы просили вас собирать корзины со спортивной атрибутикой? Пришло время назвать победителей – они получат все, что выбрали. Бандеролька решила выбрать сразу трех счастливчиков!

    Первый победитель – Даниил Гаврилочев из Владивостока. Он выбрал худи «ПСЖ» и именную джерси «Питтсбург Пингвинз».

    Второй победитель – Петр Покровский. Он получит перчатку Everlast с автографом Майка Тайсона и ракетку Wilson Pro Stuff 97, дизайн которой помогал создавать Роджер Федерер.

    Третий победитель – Кристина Петрушенко из Москвы. Ей достанется ракетка Wilson Pro Stuff 97.

    Поздравляем победителей! Проверяйте почту, команда Бандерольки свяжется с вами в ближайшее время!

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