Азар об уходе Карраско из «Атлетико»: «Лучше играть в Китае, чем сидеть на скамейке в Испании»

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал решение соотечественника Янника Феррейры Карраско перейти из «Атлетико» в китайский «Далянь Ифан».
«Возможно, для него переезд в Китай был единственным вариантом. Останься он в «Атлетико», возможно, не играл бы вообще.
А теперь он определенно будет много времени проводить на поле. Лучше играть в Китае, чем сидеть на скамейке в Испании.
Этот трансфер кажется странным, но у него есть свои причины. Уверен, в сборной у него никаких проблем не возникнет.
Аксель Витцель уже несколько месяцев играет в Китае и до сих пор приглашается в сборную. То же самое будет и с Карраско», – сказал Азар.