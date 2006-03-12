Азар об уходе Карраско из «Атлетико»: «Лучше играть в Китае, чем сидеть на скамейке в Испании»

Полузащитник и сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал решение соотечественника Янника Феррейры Карраско перейти из в китайский «Далянь Ифан».

«Возможно, для него переезд в Китай был единственным вариантом. Останься он в «Атлетико», возможно, не играл бы вообще.

А теперь он определенно будет много времени проводить на поле. Лучше играть в Китае, чем сидеть на скамейке в Испании.

Этот трансфер кажется странным, но у него есть свои причины. Уверен, в сборной у него никаких проблем не возникнет.

уже несколько месяцев играет в Китае и до сих пор приглашается в сборную. То же самое будет и с Карраско», – сказал Азар.