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    Азар об уходе Карраско из «Атлетико»: «Лучше играть в Китае, чем сидеть на скамейке в Испании»

    Теги Челси Атлетико примера Испания сборная Бельгии высшая лига Китай Аксель Витцель Эден Азар Далянь Ифан Янник Феррейра Карраско

    Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал решение соотечественника Янника Феррейры Карраско перейти из «Атлетико» в китайский «Далянь Ифан».

    «Возможно, для него переезд в Китай был единственным вариантом. Останься он в «Атлетико», возможно, не играл бы вообще.

    А теперь он определенно будет много времени проводить на поле. Лучше играть в Китае, чем сидеть на скамейке в Испании.

    Этот трансфер кажется странным, но у него есть свои причины. Уверен, в сборной у него никаких проблем не возникнет.

    Аксель Витцель уже несколько месяцев играет в Китае и до сих пор приглашается в сборную. То же самое будет и с Карраско», – сказал Азар.

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