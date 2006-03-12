Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Денис Глушаков: «Взял в «Спартаке» 8-й номер ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы!»

    Теги Спартак премьер-лига Россия фото Денис Глушаков

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил женщин с 8 марта.

    «Когда в «Спартаке» меня спросили: «Какой номер хочешь, Денис?» – я сразу же ответил – 8!

    А все ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы! Поздравляю с 8 марта всех вас, но в первую очередь мою маму, любимую жену и дочурок. Люблю вас», – написал Глушаков на своей странице в Instagram.

     

    Когда в Спартаке меня спросили «какой номер хочешь, Денис?», я сразу же ответил – 8️⃣! А все ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы! 💐Поздравляю с 8️⃣ МАРТА всех вас, но в первую очередь мою маму, любимую жену и дочурок. Люблю вас ❤️😘#8марта #женскийдень #дорогие #женщины #поздравляю #вас #любви #счастья #нежность #улыбок #радости #прекрасныйдень #самые #красивые #наши #россия #russia #repost #мамы #жены #дочки #девушки #спраздником#международный#женскийдень #хорошийдень 💐

    Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться