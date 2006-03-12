Денис Глушаков: «Взял в «Спартаке» 8-й номер ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы!»

Полузащитник Денис Глушаков поздравил женщин с 8 марта.

«Когда в «Спартаке» меня спросили: «Какой номер хочешь, Денис?» – я сразу же ответил – 8!

А все ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы! Поздравляю с 8 марта всех вас, но в первую очередь мою маму, любимую жену и дочурок. Люблю вас», – написал Глушаков на своей странице в Instagram.