Денис Глушаков: «Взял в «Спартаке» 8-й номер ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы!»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил женщин с 8 марта.
«Когда в «Спартаке» меня спросили: «Какой номер хочешь, Денис?» – я сразу же ответил – 8!
А все ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы! Поздравляю с 8 марта всех вас, но в первую очередь мою маму, любимую жену и дочурок. Люблю вас», – написал Глушаков на своей странице в Instagram.
Когда в Спартаке меня спросили «какой номер хочешь, Денис?», я сразу же ответил – 8️⃣! А все ради того, чтобы поздравить вас, милые дамы! 💐Поздравляю с 8️⃣ МАРТА всех вас, но в первую очередь мою маму, любимую жену и дочурок. Люблю вас ❤️😘#8марта #женскийдень #дорогие #женщины #поздравляю #вас #любви #счастья #нежность #улыбок #радости #прекрасныйдень #самые #красивые #наши #россия #russia #repost #мамы #жены #дочки #девушки #спраздником#международный#женскийдень #хорошийдень 💐