Табарес назвал состав сборной Уругвая на ближайшие товарищеские матчи

Главный тренер сборной Уругвая, с которой сборной России предстоит играть в группе А Чемпионата мира, Оскар Табарес назвал фамилии 27 игроков для подготовки в составе сборной на мартовские товарищеские матчи против Чехии 23 марта и победителя пары Китай-Уэльс 26 марта. Первый вызов в сборную получил один из лучших игроков Серии А Лукас Торрейра из «Сампдории». Список футболистов из местного чемпионата в случае необходимости должен быть озвучен до 17 марта.

Состав сборной Уругвая на товарищеские матчи выглядит следующим образом:

вратари- Фернандо Муслера (Галатасарай) Мартин Силва (Васко да Гама), Мартин Кампанья (Индепендьенте)

защитники- Макси Перейра (Порто), Диего Годин и Хосема Хименес (оба- Атлетико Мадрид), Себастьян Коатес (Спортинг Лиссабон) Мартин Касерес (Лацио), Гастон Силва (Индепендьенте), Маурисио Лемос (Сассуоло), Фернандо Рикка (Малага)

полузащитники- Матиас Весино (Интер Милан), Родриго Бентанкур (Ювентус), Себастьян Нандес (Бока Хуниорс), Джорджиан Де Арраскаэта (Крузейро), Торрейра и Гастон Рамирес (оба- Сампдория), Николас Лодейро (Сиэттл Саундерс), Карлос Санчес и Хонатан Урретавискайя (оба-Монтеррей), Федерико Вальверде (Депортиво), Диего Лаксальт (Дженоа),

нападающие- Луис Суарес (Барселона), Эдинсон Кавани (ПСЖ), Кристиан Стуани (Жирона), Макси Гомес (Сельта), Гастон Перрейро (ПСВ Эйндховен).